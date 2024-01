Panorama de mercado: Palmeiras traz reforços pontuais, mas foca em manutenção do elenco

Contudo, o principal objetivo do Alviverde nesta janela de início de ano foram as renovações de contrato. Ate o momento, foram seis vínculos estendidos: do goleiro Marcelo Lomba; do zagueiro Murilo; do lateral direito Marcos Rocha; dos volantes Zé Rafael e Gabriel Menino; e do meia Luís Guilherme.

A principal permanência, porém, é a de Abel. Apesar do português não ter renovado seu contrato, o comandante seguirá no Palmeiras nesse ano. Segundo a mídia espanhola, o técnico tinha proposta do Al-Sadd, do Catar, para deixar o Brasil. No entanto, em reunião com Leila Pereira em dezembro do ano passado, ele reforçou o vínculo que tem com o Alviverde até o fim de 2024.

A estratégia de priorizar a extensão de vínculos vem sendo uma política utilizada pela diretoria do Palestra Itália para manter a base campeã nos últimos anos e, ao mesmo tempo, impedir que jogadores deixem o clube de graça.