Palmeiras conquista Laranjeiras Cup nas categorias sub-10, sub-11 e sub-13

Neste fim de semana, o Palmeiras conquistou os seus primeiros títulos de base no ano. As Crias da Academia, das categorias sub-10, sub-11 e sub-13, levantaram a Laranjeiras Cup, no Paraná.

Os mais novos bateram o NB Futebol por 7 a 2 na final, no último sábado. Durante o torneio, a equipe palestrina acumulou sete vitórias, com 47 gols marcados e dois sofridos.

Já no domingo, foi a vez do sub-11 do Palmeiras se sagrar campeão após ganhar do Atlético Gaúcho pelo placar de 3 a 0. Com 100% de aproveitamento, as Crias da Academia balançaram as redes por 30 vezes e não foram vazadas.