No começo da carreira, Carpini pode contar com ajuda de Muricy no São Paulo

Muricy, que também foi jogador pelo clube, teve passagem marcante pelo Tricolor, com destaque para o tricampeonato brasileiro consecutivo. Na nova função, ajudou na conquista de um Paulista e uma Copa do Brasil.

O primeiro compromisso do São Paulo para a temporada será contra o Santo André, pela primeira rodada do torneio estadual. O confronto está marcado para às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no MorumBIS.