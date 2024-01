Muricy fala sobre saídas de Dorival e Caio Paulista, e elogia Carpini no São Paulo: "Se preparou bem"

Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, deu sua opinião sobre as saídas de Dorival Junior e Caio Paulista, figuras importantes para o sucesso do clube em 2023. O ex-técnico do Tricolor também aproveitou para elogiar Thiago Carpini, que assumiu a equipe após bons trabalhos no Água Santa e no Juventude.

Muricy classificou a saída de Dorival para a Seleção Brasileira como "difícil", especialmente pelo fato do comandante ter sido peça atuante no planejamento do clube para a temporada de 2024.

"Não esperávamos agora, neste momento. Ele fez o planejamento com a gente, o tipo de jogador que seria contratado. Tivemos dificuldades, não vencemos fora de casa porque às vezes precisamos contragolpear mais, mas não tínhamos contra-ataque. A gente gostava muito da posse de bola. E fomos ao mercado buscar velocidade. Contratamos Lucas, Ferreirinha, para ele ter outro tipo de jogo", disse Muricy à CNN.