Maurício cita sonho de jogar as Olimpíadas, mas destaca responsabilidade no Pré-Olímpico

"Não me vejo como esse cara. Claro que a gente conversa sobre posicionamento de jogo. Muitas vezes, querendo ou não, a gente acaba tendo pouco tempo de preparação, porque tem jogadores diferentes, que não foram convocados ou não vinham sendo. A gente tem que treinar e conseguir muito rápido ter um bom entrosamento. Ano passado consegui ter bastante jogos, mas todo o elenco é bastante experiente e qualificado", finalizou.

No Grupo A, a Seleção busca ficar entre os dois melhores da chave, que ainda conta com Bolívia, Colômbia, Venezuela e Equador, para avançar ao quadrangular final. As duas equipes com melhor desempenho na última fase estão qualificadas para as Olimpíadas.