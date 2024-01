Guarani anuncia a contratação por empréstimo do meia-atacante Chay

Neste domingo, o Guarani anunciou em suas redes sociais a contratação por empréstimo, junto ao Botafogo, do meia-atacante Chay, de 33 anos, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogador chega ao clube do interior de São Paulo após defender o Ceará na última temporada.

Além do Vozão, o meia-atacante soma passagens por outros clubes do Brasil, como América-RJ e Portuguesa-RJ, além de ter sido campeão da Série B do Brasileirão por Botafogo e Cruzeiro nos anos de 2021 e 2022, respectivamente. Ainda pelo time carioca, marcou oito gols e 11 assistências em 50 jogos.