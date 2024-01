Girona empata com lanterna Almería e assume a ponta do Espanhol

Mesmo com menor qualidade técnica, os mandantes comandaram as ações no primeiro tempo. Contudo, a falta de pontaria impediu a equipe de marcar. 3

Já na reta final da primeira etapa, Arribas, mais uma vez, arrematou para defesa de Gazzaniga. Com o Almería melhor, o embate foi para o intervalo empatado.

O segundo tempo permanecia com os donos da casa levando mais perigo. Logo no começo, Léo Baptistão fez o goleiro do Girona a intervir novamente.

Aos 35 minutos, Aleix García foi expulso e deixou os visitantes com um a menos. Com a vantagem númerica, o Almería partiu para cima, mas sem eficiência não tirou o zero do placar.