Destaque nos jogos-treino do Palmeiras, Atuesta celebra recuperação de lesão no joelho

Destaque nos jogos-treino do Palmeiras no último sábado, o meia Atuesta comprovou que está recuperado da lesão ligamentar no joelho direito. O colombiano celebrou a retomada.

"Muito feliz porque a situação que vivi no ano passado foi muito difícil, a mais difícil da minha carreira. Agora estou desfrutando de tudo, de qualquer treino, em somente tocar a bola. Só agradeço por isso e a Deus pelos dois gols. É bom para pegar confiança e ritmo depois das férias, que é difícil", disse o jogador.

Após se contundir em fevereiro, no Paulistão, o jogador voltou a campo apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro. Ele entrou em campo no fim do duelo que deu o título ao Verdão, no lugar do compatriota Richard Ríos.