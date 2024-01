Corinthians anuncia a contratação de Félix Torres; veja valores e tempo de contrato

O Corinthians anunciou oficialmente a chegada do zagueiro Félix Torres, que estava no Santos Laguna. O contrato do beque equatoriano com o Timão é válido até 31 de dezembro de 2027.

Para contratar Félix, o Corinthians topou pagar US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 31,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 20% seguem com o Santos Laguna.