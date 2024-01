Botafogo-PB e Altos garantem vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste

Na noite deste domingo, a Copa do Nordeste conheceu os quatro últimos times classificados para a fase de grupos. Jogando no Almeidão, o Botafogo-PB sofreu, mas bateu o Potiguar nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Lenon marcou para o time paraibano, enquanto Talisson igualou para o clube do Rio Grande do Norte.

Já um pouco mais tarde, o Altos recebeu e bateu o Asa no Lindolfinho por 2 a 1. O confronto se encaminhava para as penalidades máximas, mas o Altos conseguiu a virada no apagar das luzes com um gol de Rhuann.

O Asa foi superior ao Altos no primeiro tempo e quase abriu o placar em cabeçada de Rômulo. No entanto, próximo aos 25 minutos, o Altos começou a crescer no jogo, mas só levou perigo em cobrança de falta de Dhonata.