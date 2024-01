Água Santa x Santos: onde assistir e informações do jogo da 3ª fase da Copinha

Nesta segunda-feira, o Santos encara o Água Santa em partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola no gramado do Distrital do Inamar, em Diadema (SP), a partir das 19h15 (de Brasília).

O Peixe chega para o embate muito embalado. A equipe está com 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias em quatro jogos. Na segunda fase, o time goleou o EC São Bernardo por 4 a 0.

Do outro lado, o Netuno bateu o Juventude por 2 a 1 para garantir uma vaga nesta etapa do torneio. Ao todo, o time soma três triunfos e um revés.