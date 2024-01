Wilson Fittipaldi, ex-piloto de F1, é internado após se engasgar em almoço de Natal e sofrer parada cardíaca

Wilson chegou à Fórmula 1 em 1972 e ficou como piloto durante duas temporadas. No período, ele teve como melhor resultado um quinto lugar no GP da Alemanha.

No post das redes sociais, a esposa do ex-piloto aproveitou para agradecer as mensagens recebidas.

"Recebi inúmeros telefonemas e mensagens carinhosas de apoio para toda família, sei que são elas que nos dão forças nesse momento tão difícil. Continuem com vibrações positivas de saúde e restabelecimento para o Wilsinho. Deus fará o melhor!" finalizou.