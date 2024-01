Weverton pode entrar no top 5 dos goleiros que mais jogaram pelo Palmeiras

Indo para sua sétima temporada com a camisa do Palmeiras, o goleiro Weverton pode entrar no top 5 de arqueiros que mais entraram em campo pelo Verdão, superando o histórico Oberdan Cattani, que defendeu o Palestra entre 1941 a 1954.

Atualmente, Weverton é o sexto colocado dessa lista, com 335 jogos, atrás de Oberdan, que tem 358. Assim, para superar o ex-goleiro e ficar na quinta posição da lista, o camisa 21 precisará de 23 jogos.

Em 2024, o Palmeiras terá cinco competições: Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Libertadores e Supercopa. Com, isso, teria, no mínimo 59 jogos a serem disputados. 12 da fase de grupos do Estadual, 38 rodadas do Brasileirão, os dois da terceira fase da Copa do Brasil, seis da fase de grupos da Libertadores e um da Supercopa.