Wesley pode ser envolvido em troca que levaria Gabigol ao Corinthians; entenda

A possibilidade de Wesley ser inserido no negócio vem sendo discutida desde o final do Natal e ganhou mais força recentemente. O jogador é considerado um ativo importante do Corinthians, que recusou uma proposta recente de 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) pelo atleta, segundo o presidente Augusto Melo, em entrevista à ESPN.

Além de jogadores, não está descartada a possibilidade do Corinthians oferecer um valor em dinheiro, pelo alto custo que envolve Gabigol, especialmente.

Enquanto a chegada de Thiago Maia é vista como encaminhada, a de Matheuzinho possui alguns obstáculos, como o interesse do Red Bull Bragantino em contar com seu futebol. A chegada de Gabigol segue sendo considerada complexa, mas o Corinthians está confiante por um acerto.

As diretorias seguem negociando em busca de um consenso. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, compareceu à posse de Augusto Melo na última terça-feira (2) e foi registrado saindo do Parque São Jorge com Rubão, diretor de futebol do Corinthians.

O Timão espera finalizar essa complexa negociação o quanto antes, já que o elenco se reapresenta no CT no dia 7 e a estreia no Campeonato Paulista será no dia 21, contra o Guarani.