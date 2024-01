Supercopa do Brasil: CBF não pensa em adiar Palmeiras x São Paulo e estuda opções de sede

A CBF ainda não definiu a sede da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo. Apesar disso, a Confederação é categórica ao afirmar que o evento não será adiado.

Uma possível mudança de data não é sequer cogitado pela entidade, que deve escolher o local do jogo nos próximos dias. Uma fonte ouvida pela reportagem da Gazeta Esportiva contou que há "zero possibilidade" do confronto ser adiado. O duelo está marcado para o dia 3 de fevereiro.

As opções para sediar a partida são estudadas pela CBF. As principais alternativas já comentadas pela entidade são: o Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Parque do Sabiá, estádio municipal em Uberlândia, no interior de Minas Gerais.