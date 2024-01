São Paulo negocia empréstimo do volante Luan ao Vitória; veja detalhes

O Tricolor fez um enorme esforço para renovar com Luan em 2023. O antigo acordo tinha validade só até o final da última temporada, e as negociações para ampliação do vínculo foram longas e quase não tiveram um desfecho feliz.

No início do último ano, o volante retornou de lesão e teve pouco espaço com Rogério Ceni. O cenário se repetiu sob o comando de Dorival. Foram apenas 28 partidas disputadas em 2023, com dois gols e uma assistência. Sua última partida foi em setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no Morumbi.

O atleta revelado em Cotia não deve ser o único da posição a deixar o São Paulo. A diretoria tricolor também quer se desfazer dos volantes Gabriel Neves e Jhegson Méndez nesta janela de transferências.

Para que o empréstimo de Luan ao Vitória avance, o clube baiano teria de arcar com a maior parte dos vencimentos do atleta, que tem contrato até o fim de 2026 e recebeu valorização salarial.