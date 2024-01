São Paulo anuncia contratação da lateral Bia Menezes, que estava no Santos

O São Paulo oficializou nesta quinta-feira a contratação da lateral esquerda Bia Menezes. Ela estava livre no mercado após deixar o Santos no fim da última temporada.

A jogadora assinou contrato de dois anos com o clube tricolor, até o final de 2025. A atleta comemorou sua chegada à equipe do Morumbi.

"Muito animada de chegar ao São Paulo, um clube gigante do nosso futebol. Sou muito abençoada por ter jogado em grandes equipes e farei aqui o que eu mais amo. Sempre me dediquei muito e será assim no Tricolor. Mal vejo a hora de entrar em campo com essa camisa e poder ajudar o clube a conquistar títulos e continuar competitivo, como já foi no ano passado" festejou a lateral.