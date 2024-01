Santos realiza obras para melhorar condições do CT Rei Pelé

Os jogadores do Santos se reapresentam no CT Rei Pelé no próximo sábado para iniciar a pré-temporada e a preparação para a disputa do Campeonato Paulista. A equipe faz sua estreia na competição no dia 20 de janeiro, em jogo contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

2024 começa também com obras e manutenção do CT Rei Pelé, visando sempre a melhor condição para os atletas e funcionários. 👷‍♂️ pic.twitter.com/yfPSLV9CzC -- Santos FC (@SantosFC) January 4, 2024