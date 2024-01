Santos oficializa a venda de Gabriel Pirani para clube dos Estados Unidos

Joga muito, mlk! ??? pic.twitter.com/nZzbuFMxFJ

? D.C. United (@dcunited) January 1, 2024

Pirani foi emprestado ao DC United em julho de 2023. Ao todo, foram 10 compromissos e uma bola na rede pela equipe. Antes, ele estava cedido ao Fluminense, onde disputou 24 jogos e marcou dois gols.

O meia de 21 anos foi revelado em 2020, mas despontou no profissional do Santos no ano seguinte, quando entrou em campo em 60 oportunidades e anotou cinco tentos. Foram três temporadas pelo Peixe, somando 76 embates e cinco gols.

Pirani também teve uma rápida passagem pelo Cuiabá, em 2022. Pelo Dourado, foram 10 aparições e uma bola na rede. O garoto ainda soma experiência pela Seleção Brasileira de base. Ele conquistou a medalha de outo no Pan-Americano de 2023. Ele jogou cinco partidas e anotou um tento.