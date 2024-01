Santos empresta Lucas Barbosa ao Juventude por uma temporada

Pelo Santos, Lucas Barbosa disputou 63 jogos e tem sete gols marcados. Ele foi promovido das categorias de base após boa atuação na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de 2022.

Em 2024, o Juventude disputará a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho. O Peixe, por sua vez, terá apenas o Paulistão e a Série B do Brasileirão.