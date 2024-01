Santos confirma a contratação do meio-campista Cazares, mais um reforço para 2024

Cazares é um nome conhecido do futebol brasileiro. Entre 2016 e 2022, ele teve passagens por Atlético-MG, Corinthians e Fluminense. O jogador de 31 anos passou por altos e baixos. A sua melhor fase foi pelo Galo, quando disputou 135 jogos, marcou 32 gols e foi garçom 23 vezes. Pelo Timão, foram 27 aparições, duas bolas na rede e cinco assistências.

Cazares também já vestiu as cores do Independiente José Terán-EQU, River Plate, Barcelona de Guayaquil, Banfield, Metalist-UCR, Independiente e América-MG. Pelo Coelho, em 2023, foram somente 12 compromissos, com uma assistência e nenhum tento.

Veja também:



Confira tudo sobre o mercado da bola

Visando a disputa apenas do Campeonato Paulista e da Série B do Brasileirão em 2024, com poucos jogos na temporada, o Santos vem apostando em jogadores mais rodados e experientes. O time também fará uma mescla com os jovens atletas que também estarão no plantel para o ano que vem.