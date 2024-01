Santos acerta a venda do goleiro John ao Botafogo

John ganhou a primeira oportunidade no Peixe em 2020, ano em que disputou 15 jogos. Na temporada seguinte, foram 11 compromissos com a camisa santista, além de mais dois duelos em 2022. Assim, totaliza 28 embates pelo clube da Baixada Santista.

Após chegar à final da Copa Libertadores de 2020 como titular da equipe, o goleiro perdeu espaço para João Paulo. A fim de entrar em campo mais vezes, ele foi emprestado ao Internacional em 2023. Pelo Colorado, John disputou 14 partidas, mas também foi preterido após a chegada do técnico Eduardo Coudet e do goleiro Rochet ao time gaúcho.

Pelo Real Valladolid, John somou 12 partidas. Agora, ele faz parte do elenco do Botafogo, que se reapresenta no dia 7 de janeiro. A equipe vai se preparar para o início do Campeonato Carioca e a disputa da Pré-Libertadores.

O primeiro compromisso do Glorioso será diante do Madureira, no dia 17 de janeiro, no Estádio Nilton Santos, válido pelo campeonato estadual.