Revelado no Corinthians, atacante Pedro é anunciado pelo Zenit

O atacante Pedro, revelado no Corinthians, foi anunciado oficialmente pelo Zenit nesta quinta-feira (4). O jogador de 17 anos vai se juntar ao elenco do clube russo no dia 12 de janeiro, quando realizará exames médicos.

Pedro se despediu do Timão no último dia 7 de dezembro. O Alvinegro costurou a venda do Filho do Terrão ao Zenit em junho, por 9 milhões de euros (R$ 46,7 milhões na cotação da época). A equipe brasileira negociou 50% dos direitos econômicos do garoto e manteve 30%, pensando em uma futura venda.