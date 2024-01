Reformulação: Corinthians se desfaz de dez jogadores e agita o mercado por reforços

Em contrapartida, o Corinthians tem buscado reposições no mercado. O Timão já anunciou as contratações do meia Rodrigo Garro, do lateral esquerdo Diego Palacios e do volante Raniele. O zagueiro Félix Torres e o lateral esquerdo Hugo devem ser oficializados em breve.

A nova diretoria também tem interesse no volante Thiago Maia, do Flamengo, e vê Gabigol como um sonho que pode se realizar. A possível saída do atacante do Rubro-Negro é vista como difícil, mas o clube paulista insiste.

A janela de transferências no Brasil ficará aberta até o dia 7 de março. Até lá, o Corinthians pode acertar as chegadas de ainda mais reforços. Segundo Augusto Melo, novos jogadores devem chegar daqui para frente.

A ideia da gestão é trabalhar com um folha salarial reduzida, porém mais qualificada, além de só contratar os atletas que forem aprovados pelo CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol). As indicações do técnico Mano Menezes e do futuro diretor de futebol serão levadas em conta, mas precisarão passar pelo crivo do departamento de análise. Com isso, o clube diminui a chances de montar elencos voltados a um treinador em específico.