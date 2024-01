Ida de Perri do Botafogo para Lyon renderá valor milionário ao São Paulo

O goleiro Lucas Perri, que defendeu o Botafogo em 2023, está muito perto de ser anunciado pelo Lyon, da França. O valor da negociação renderá uma quantia milionária ao São Paulo, clube responsável por revelar o jogador.

Em meados de 2022, o Tricolor vendeu o arqueiro para o time carioca por cerca de R$ 1,2 milhões. A equipe paulista ainda manteve um percentual de 15% dos direitos econômicos do atleta. Com isso, o clube do Morumbi tem direito à uma fatia considerável da transferência de Perri ao Lyon.

O Botafogo negociou o goleiro por 10 milhões de euros (R$ 54 milhões), portanto, o São Paulo recebe 1,5 milhões de euros (R$ 8 milhões). Além disso, o Tricolor ainda fica com mais 3,3% referentes ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Ou seja, a operação renderá, no total, R$ 9,8 milhões aos cofres são-paulinos.