Presidente do São Paulo parabeniza equipe sub-20 por vitória na estreia da Copinha

Julio Casares finalizou seu primeiro mandato no Tricolor no final de 2023 e foi reeleito para o triênio de 2024, 2025 e 2026. Na última segunda-feira, ele foi empossado para seu segundo mandato.

Agora, o próximo compromisso do São Paulo na Copinha será no sábado, às 19h30 (de Brasília), diante do Carajás, do Pará, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara. A vitória garante a equipe paulista na próxima fase da competição.