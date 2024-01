Palmeiras tem sete campeões da Copinha no elenco profissional; veja quem são

Três deles, Garcia, Vanderlan e Fabinho estiveram presentes em todas as nove partidas, todas como titulares. Garcia anotou um gol e deu uma assistência. Desde que subiu ao profissional, entrou em campo em 16 oportunidades. Já Vanderlan deu três assistências na campanha campeã de 2022. O jovem de 21 anos soma 42 jogos pelo Verdão.

O meia Fabinho, por sua vez,a notou dois gols naquela oportunidade. O atleta, desde que subiu, já disputou 46 partidas. Ainda, a joia Endrick, grande destaque da edição, jogou sete partidas e anotou seis gols. Desses, foi o único que conquistou a vaga de titular na equipe de Abel Ferreira e tem até o momento 60 jogos e 17 gols.

Por fim, o meia-atacante Luis Guilherme é bicampeão da Copinha. Em 2022, fez dois jogos e deu uma assistências, enquanto no ano seguinte, disputou uma partida e deu um passe para o gol. O atacante Kevin é outro que faturou as duas taças pelo clube, mas o atleta não aparece na lista do elenco profissional presente no site do Palmeiras.

Com esses atletas à disposição, o Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro para dar início à pré-temporada. A estreia do Verdão em 2024 é no dia 21, contra o Novorizontino, às 16 horas (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista.