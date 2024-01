Palmeiras feminino tem oito saídas confirmadas e aguarda por reforços para 2024

Já no Estadual, as Palestrinas chegaram até a semifinal, mas sofreu a goleada por 8 a o novamente para as rivais de Itaquera. Os maus resultados obtidos na reta final da temporada culminaram na demissão do técnico Ricardo Belli. Camilla Orlando é quem comandará as Palestrinas neste ano.

Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, o Verdão disputou apenas até as quartas de final, quando acabou eliminado pelo São Paulo após empatar o jogo de ida por 1 a 1 e sofrer a derrota por 3 a 1 no segundo duelo.

Ao todo, as Palestrinas disputaram 36 jogos na temporada. Foram 22 vitórias, sete empates e sete derrotas. Além disso, a equipe marcou 111 gols e sofreu 41.

Atualmente, o clube conta com 21 atletas, porém, terá duas baixas certas: a goleira Kate Tapia e da meia Andressinha, que se recuperam de cirurgia no LCA do joelho esquerdo e direito, respectivamente. A goleira Natascha (cirurgia no tendão de aquiles esquerdo), a atacante Chú Santos (cirurgia de LCP no joelho esquerdo), e a meia Juliana (cirurgia de LCA no joelho esquerdo) também terminaram a temporada lesionadas.