Negociação com o Grêmio mela, e Rodrigo Cezar é reintegrado ao elenco sub-20 do Santos

Nesta quinta-feira, o Santos infirmou que Rodrigo Cezar foi reintegrado ao elenco sub-20, que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

O Peixe havia acertado o empréstimo do atacante de 17 anos ao Grêmio. O jogador, inclusive, foi cortado da lista da Copinha e já estava com a viagem a Porto Alegre programada. O clube paulista, contudo, voltou atrás e melou a negociação com o Tricolor Gaúcho. Nas redes sociais, diversos torcedores santistas criticaram a negociação.