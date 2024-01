Miguelito encara a primeira Copinha e tenta mostrar o seu valor no Santos

Nesta quinta-feira, o Santos estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Em busca do tetracampeonato, o Peixe tem Miguelito como uma das principais apostas. O meia de 19 anos encara a sua primeira Copinha e tenta mostrar o seu valor.

Miguel Terceros é fruto do "Projeto Bolívia", uma parceria do país com o Alvinegro Praiano que também provocou as chegadas de Enzo Monteiro e Zabala à Vila Belmiro. Para evitar holofotes, o jogador ficou "escondido" nas categorias de base até assinar seu primeiro contrato com o clube paulista, em abril de 2022.