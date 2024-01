Mbappé revela ainda não ter tomado uma decisão sobre seu futuro

Kyllian Mbappé ainda não renovou com o Paris Saint-Germain e já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Após a conquista da Supercopa da França, na última quarta-feira, o jogador foi questionado sobre sua permanência no PSG e revelou ainda não ter tomado uma decisão.

"Ainda não tomei minha decisão. Com o acordo que fiz com o presidente neste verão, independentemente da minha decisão, conseguimos proteger todas as partes e preservar a serenidade do clube para os desafios que virão, que continua a ser o mais importante. Então diremos que é algo secundário", contou.

"Meu futuro não é um assunto interno, temos que pensar no time e vou anunciá-lo quando tiver tomado minha decisão", finalizou.