Maxi Silvera deixa o Santos e acerta com o Peñarol, do Uruguai

Com o baixo aproveitamento, Silvera não entrou nos planos da nova diretoria e comissão técnica do Santos. O Alvinegro Praiano está reformulando o seu elenco após cair para a Série B do Brasileirão.

O jogador de 25 anos começou a sua carreira no Cerrito, do Uruguai, seu país natal. Em 2022, mudou-se para o México para vestir a camisa do Juárez. Já no começo deste 2023, acertou com o Necaxa, onde permaneceu até julho. Agora, portanto, ele vestirá a camisa do Peñarol.