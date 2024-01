Matheuzinho, do Flamengo, recusa proposta do Red Bull Bragantino

O Flamengo segue buscando as contratações do zagueiro Léo Ortiz e do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, incluindo o lateral-direito Matheuzinho, atualmente na equipe carioca, na negociação com o Red Bull Bragantino.

No entanto, o atleta de 23 anos não está disposto a se transferir para o clube paulista, já que recusou a proposta.