Marlon Gomes e Gabriel Pec desfalcarão o Vasco na pré-temporada

A equipe do Rio de Janeiro vai realizar dois amistosos em solo uruguaio, contra San Lorenzo, da Argentina, e Deportivo Maldonado, do Uruguai. Por conta disso, o Vasco deve iniciar o estadual com um elenco formado por jovens jogadores.

Dia de #TBT com mais algumas fotos recriadas no local em que elas aconteceram. Tem comemoração do Paulinho com a torcida ? Camisa Negra ? O @MedelPitbull vibrando ??