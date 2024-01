Manchester United amplia vínculo com três jogadores até 2025

?? The boss has also revealed contract talks are being held with two more Reds.#MUFC

Wan-Bissaka chegou ao Manchester United em 2019, vindo do Crystal Palace. O lateral costuma ser titular na equipe, mas sofreu uma lesão na coxa em setembro de 2023 que o deixou de fora de nove partidas. Ainda assim, saiu jogando nos três últimos jogos e acumula 15 partidas na temporada atual.

Victor Lindelof também é titular absoluto no time de Ten Hag. O zagueiro, porém, machucou a virilha no início de dezembro e está afastado dos gramados desde então. O defensor de 29 anos chegou ao clube em 2017 e está a uma aparição de completar 50 jogos pelo Manchester United.

Hannibal é o mais jovem entre os jogadores que renovaram. Com 20 anos, o meio-campista chegou ao clube em 2019, recrutado para as categorias de base do Manchester United. Depois de subir para a equipe principal na metade de 2022, o jogador ficou um ano emprestado ao Birmingham, da segunda divisão inglesa. Nesta temporada, acumula 10 partidas pelos Red Devils.