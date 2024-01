Léo Mana valoriza postura do Corinthians em goleada e projeta Copinha diferente após lesão em 2023

"Acredito que seja uma Copinha importante para mim. Na última, me machuquei na primeira partida e não consegui participar. Creio que essa será diferente, se Deus quiser", completou o atleta de 19 anos.

Com o resultado, o Timão assumiu a liderança do Grupo 10, com três pontos ? a mesma pontuação do Bangu, que bateu o anfitrião Marília nesta tarde, mas à frente pelo saldo de gols. Por sua vez, o clube de Rondônia amarga a lanterna da chave.

Na próxima rodada, por fim, o Corinthians enfrenta o Bangu, às 17h15 (de Brasília) de sábado (6), no Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP). Mais tarde, o Ji-Paraná-RO encara o Marília, a partir das 19h3o, no mesmo local.