Internacional anuncia renovação de contrato com Alan Patrick até dezembro de 2026

Além da renovação com o camisa 10, o Internacional anunciou na última quarta-feira em suas redes sociais a contratação por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia, do jovem zagueiro Robert Renan, de 20 anos.

A equipe estreia na temporada no dia 20 de janeiro, diante do Avenida, no Estádio Beira-Rio, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O horário da partida ainda não foi definido.