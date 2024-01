Gilmar Mendes concede liminar para retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes concedeu nesta quinta-feira uma liminar que faz de Ednaldo Rodrigues presidente da Confederação Brasileira de Futebol novamente.

Ednaldo Rodrigues estava longe do cargo desde o início de dezembro, depois do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspender o acordo entre a CBF e o Ministério Público que viabilizou sua eleição. A liminar concedida por Gilmar Mendes suspendeu a eficácia desta determinação.

A suspensão valerá até o Supremo Tribunal Federal determinar sua posição acerca do caso, algo que ainda não tem data definida para acontecer.