Enquete: Torcedores do São Paulo enxergam a necessidade de reforços para o ataque

Segundo 24% dos torcedores que votaram, o São Paulo também precisa focar nas laterais. O Tricolor perdeu Caio Paulista, que estava emprestado ao clube pelo Fluminense e não renovou, em uma negociação que gerou muita polêmica no final de 2023. Com isso, estará desfalcado no setor caso não contrate alguém para a vaga.

A terceira posição mais votada pelos são-paulinos foi a de zagueiro, que teve 10% dos votos. Apesar de poder contar com o retorno de Ferraresi, Dorival Júnior perdeu Lucas Beraldo, defensor formado nas categorias de base do clube que, depois de se destacar em 2023, foi negociado com o Paris Saint-Germain.