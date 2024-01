Endividado, Corinthians terá auditoria da mesma empresa que ajudou o Flamengo a se reeguer

A alta dívida do Corinthians não é novidade para ninguém. Por esse motivo, a nova diretoria do clube, presidida por Augusto Melo, já se movimenta em prol da diminuição do prejuízo o mais rápido possível para reequilibrar o Timão financeiramente.

Ciente da dificuldade, Augusto Melo fechou com a Ernst & Young, empresa especializada em consultoria empresarial que fará uma auditoria já no início de 2024 e promete ajudar o clube nesse sentido.

Em uma coletiva de imprensa no primeiro dia como presidente do Corinthians, o dirigente demonstrou preocupação com a situação financeira do time. Por outro lado, ele disse estar esperançoso em uma reconstrução a partir do apoio da Ernst & Young.