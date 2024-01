Emprestado pelo Porto, Gabriel Veron conhece CT do Cruzeiro

Veron foi revelado pelo Palmeiras e estreou no elenco profissional em 2019. No mesmo ano, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo sub-17, em que foi campeão com a Seleção Brasileira. Pelo Verdão, o atacante não teve grandes sequências como titular, mas acumulou 95 jogos até ser vendido ao Porto. O jovem chegou ao Cruzeiro depois de ter sua passagem pelo futebol europeu comprometida por lesões.

Até o momento, o Cruzeiro anunciou três reforços para esta temporada: Gabriel Veron, Zé Ivaldo e Rafa Silva. A Raposa estreia no Campeonato Mineiro no dia 24 de janeiro, contra o Vila Nova-MG.