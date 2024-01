Dorival terminou sua última participação no Paulistão pelo São Paulo demitido; relembre

Dorival Júnior chegará para a próxima edição do Campeonato Paulista em alta. No ano passado, liderou o São Paulo para a conquista inédita da Copa do Brasil e encerrou o Brasileirão na 11ª colocação, com 53 pontos. Na última vez que disputou o torneio estadual pelo clube, porém, o treinador terminou demitido.

Dorival iniciou sua primeira passagem pelo São Paulo em julho de 2017. Assim como em 2023, o treinador substituiu Rogério Ceni no comando do clube. Naquele ano, conseguiu elevar o nível do time, impedindo uma queda para a segunda divisão depois de assumir a equipe na penúltima colocação do Brasileirão.

No Paulistão de 2018, porém, o desempenho foi diferente. Mesmo com diversos reforços, como Diego Souza, Nenê, Trellez e Valdívia, o São Paulo foi derrotado pelo São Bento por 2 a 0 na estreia. Na sequência, empatou sem gols contra o Novorizontino, no Morumbi.