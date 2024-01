Diretoria alinha metodologia de trabalho com Mano e pretende diminuir folha salarial do Corinthians

A nova gestão do Corinthians, presidida por Augusto Melo, já trabalha em conjunto com Mano Menezes para definir a metodologia de trabalho que será implantada no time a partir de 2024. Um dia após a eleição, o dirigente já sentou para conversar com o treinador da equipe.

A ideia da diretoria não é apenas discutir a forma como o Timão jogará nesta temporada, mas também alinhar com o comandante o novo método estabelecido para contratação de jogadores no mercado.

Qualquer atleta, seja ele indicado por Mano ou pelo diretor de futebol, que ainda deve ser contratado, terá que passar pelo crivo do departamento de análise do clube. Ao invés de apenas indicar nomes, os profissionais irão trabalhar em conjunto com CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol).