Desejo do jogador prevalece, e São Paulo fica perto de acertar contratação de Ferreira, do Grêmio

O Grêmio se viu forçado a se desfazer do jogador devido à durabilidade do vínculo. O compromisso do atacante tinha validade só até o fim deste ano, portanto, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir da metade de 2024.

O clube gaúcho, inclusive, já se adiantou e contratou por empréstimo o venezuelano Soteldo, que estava no Santos. A equipe possui apenas 35% dos direitos econômicos de Ferreira.

Ferreirinha caminha para tornar-se o quarto reforço do São Paulo para esta temporada. A diretoria tricolor já trouxe o atacante Erick, destaque do Ceará na última Série B, do experiente volante Luiz Gustavo e do paraguaio Bobadilla.