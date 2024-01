Cruzeiro estreia na Copinha com vitória sobre o Capital-TO

O Cruzeiro deu o primeiro passo em busca do seu segundo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, em que estreou com uma vitória sobre o Capital-TO, pelo Grupo 28. No Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, a Raposa venceu por 1 a 0, com gol de Guilherme Meira.

Com a vitória, os mineiros assumiram a primeira colocação do grupo, com três pontos. A permanência da equipe na liderança, porém, dependerá do resultado do duelo entre União Mogi e Nova Mutum, que acontecerá ainda nesta tarde. O Capital-TO terminou a partida na lanterna, mas sua posição final nesta rodada também depende do outro jogo do grupo.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, para enfrentar o Nova Mutum pela segunda rodada, a partir das 17h (de Brasília), novamente no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira. O Capital-TO, por sua vez, enfrenta o União Mogi no mesmo dia e local, mas às 14h45.