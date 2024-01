Corinthians revela detalhes do acordo com nova empresa de consultoria; confira

O Corinthians oficializou o acordo com a EY (parte do grupo Ernst & Young Global Limited), considerada uma das maiores auditorias e consultorias do mundo. A empresa será responsável por projetos de consultoria e planejamento estratégico do clube pelos próximos três anos.

"A empresa vai assessorar o clube em diversos pilares estratégicos, como estrutura de governança, estrutura organizacional, controles internos, apoio em relação ao departamento de futebol e categorias de base", comunicou o Corinthians em nota.

A nova parceira do Timão ficou conhecida quando atuou ao lado do Flamengo, em 2013, no início da gestão Eduardo Bandeira de Mello. O trabalho iniciou o processo de reestruturação financeira que culminou no período glorioso de conquistas para o Rubro-Negro.