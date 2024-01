Corinthians anuncia chegada de Gi Fernandes, ex-Santos

A tendência é que o Corinthians oficialize novas chegadas nos próximos dias. Até a virada do ano, o clube divulgou apenas as atletas que deixaram o clube.

Com Lucas Piccinato no comando, as Brabas buscam repetir mais uma temporada de sucesso na modalidade. Em 2023, a equipe conquistou Supercopa, Campeonato Paulista, Brasileiro e Copa Libertadores.