Contrato de Matheus Fernandes é publicado no BID, mas volante não fica no Palmeiras em 2024

O volante Matheus Fernandes teve contrato com o Palmeiras publicado nesta quinta-feira (4) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. No entanto, o volante de 25 anos não atuará pelo Verdão em 2024.

Com vínculo válido até o fim de 2025, o jogador disputou a temporada passada pelo Red Bull Bragantido. Como o empréstimo se encerrou no último dia 31, o contrato com o Alviverde foi anunciado no BID.

Porém, o Massa Bruta sinalizou ainda em março a intenção de contratar o meia em definitivo. Assim, acionou a cláusula prevista no empréstimo e exerceu o direito de compra de Matheus Fernandes.