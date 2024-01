Beraldo revela surpresa por estrear pelo PSG na Supercopa da França

Mesmo com um período curto de treinamento, o zagueiro Beraldo já fez a sua estreia com a camisa do PSG. E foi em grande estilo: entrou em campo na final da Supercopa da França na vitória de seu novo time nesta quarta-feira contra o Toulouse. O ex-são-paulino ficou surpreso com a oportunidade tão rápida concedida pelo técnico Luiz Enrique - ele começou no banco e entrou aos 26 minutos da etapa final.

"Estou muito feliz. Nunca imaginei que jogaria uma partida hoje. Não sabia se seria convocado ou não. E Deus me deu a oportunidade de jogar e ganhar um troféu no meu primeiro jogo, então não acho que haja como explicar esse sentimento", afirmou o atleta.