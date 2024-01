Barcelona define data de apresentação do brasileiro Vitor Roque

? Vitor Roque: Inscrito na @LaLigaBRA. Vaaamos! ?

O "Tigrinho", como é carinhosamente chamado por lá, desembarcou na Espanha no dia 26 de dezembro e fez seu primeiro treino com a equipe no dia 29 do mesmo mês.

Na última terça-feira, o clube catalão anunciou que o ex-jogador do Athletico-PR utilizará a camisa 19 do clube, na qual também já foi usada por Messi entre os anos de 2005 e 2008.